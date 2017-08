Deadpool 2 - Erstes Bild mit Zazie Beetz als Mutantin Domino

Derzeit finden die Dreharbeiten zur Comic-Verfilmung Deadpool 2 mit Ryan Reynolds als rüpelhafter und Sprüche-klopfender Anti-Held statt. Jetzt präsentiert sich Neuzugang Zazie Beetz als Mutantin Domino auf einem ersten Bild.

Dabei nimmt sie die gleiche Stellung vor dem Kamin ein, wie einst Ryan Reynolds für den ersten Film. Pikanterweise liegt sie jedoch nicht etwa auf einem Bärenfell wie Deadpool damals, sondern auf dem Titelhelden selbst.

Some people just know how to work a red carpet. #Domino #DeadPool2 pic.twitter.com/llCc8JfKT6