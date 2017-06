Deadpool 2 - Erstes Bild vom Filmset: Rückkehr zur Mutantenschule

Der Söldner mit der großen Klappe ist zurück. Wie Hauptdarsteller Ryan Reynolds mit einem Foto auf Twitter verkündet hat, haben die Dreharbeiten zum Superhelden-Sequel Deadpool 2 begonnen.

Auf dem Bild liegt der Held in voller Kampfmontur und in entspannter Pose vor der X-Mansion, der Mutantenschule von Charles Xavier alias Professor X. In seinem ersten Solo-Film hat Deadpool schon einmal das Anwesen besucht, statt haufenweise X-Men traf er allerdings nur zwei Mutanten: Negasonic Teenage Warhead (Brianna Hildebrand) und Colossus (Stefan Kapicic). Dementsprechend kommentiert Reynolds seinen Tweet mit den Worten: »Riesen fucking Überraschung. Niemand ist zu Hause.«

Dropped by the X-Mansion. Big fucking surprise. No one's home. pic.twitter.com/svbUMEdKbb — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) June 17, 2017

Casting-Neuigkeiten

Neu zum Cast von Deadpool 2 gestoßen ist vor Kurzem auch die japanisch-australische Schauspielerin Shioli Kutsuna. Bekannt ist sie bislang vor allem in Japan, unter anderem für ihre Rolle in der Live-Action-Verfilmung der Manga-Serie »Detective Conan«. Doch auch in Hollywood hat sie bereits erste Erfahrung sammeln können, so wird sie unter anderem bald neben Josh Hartnett in Oh Lucy! und an der Seite von Jared Leto im Thriller The Outsider zu sehen sein. Welche Rolle Kutsuna im neuen Deadpool spielt, ist bislang allerdings noch nicht bekannt.

Ebenfalls neu im zweiten Teil sind Zazie Beetz als Domino, Jack Keshy als Schurke Black Tom Cassidy und Josh Brolin, den man bereits aus dem Marvel Cinematic Universe als Ober-Bösewicht Thanos kennt, als mächtiger Mutant Cable. Regisseur ist David Leitch, der zum ersten Mal in seiner Karriere allein auf dem Regie-Stuhl sitzt, zuvor aber bereits als Co-Regisseur von John Wick und als Stunt-Koordinator in Filmen wie X-Men Origins: Wolverine und Teenage Mutant Ninja Turtles gearbeitet hat.

Deadpool 2 kommt 2018

Aus dem ersten Teil wieder mit an Bord sein werden neben Ryan Reyonlds als Titelheld natürlich auch die beiden liebgewonnenen Mutanten Colossus und Negasonic Teenage Warhead, Morena Baccarin als Deadpools Freundin Vanessa und Leslie Uggams als Blind AI. Das Drehbuch stammt von Rhett Reese und Paul Wernick, die ebenfalls bereits beim erfolgreichen Vorgänger mitgewirkt waren.

Deadpool 2 wird am 1. Juni 2018 in den US-Kinos anlaufen. Ob der Film auch in Deutschland zu diesem Termin startet, ist derzeit noch nicht sicher.