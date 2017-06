Death Stranding - Nicht auf der E3, Kojima kommt aber

Wer darauf gehofft hat, dass es bei der diesjährigen E3 in Los Angeles das Spiel Death Stranding zu sehen geben wird, muss jetzt eine kleine Enttäuschung hinnehmen.

Wie der für das Projekt zuständige Game Designer Hideo Kojima jetzt offiziell via Twitter bekannt gegeben hat, wird es Death Stranding nicht zur E3 schaffen. Das Team wolle sich stattdessen voll und ganz auf die Entwicklung des Spiels konzentrieren.

Apologies to our fans, Death Stranding will not be @ E3 as we are fully focused on development. Pls see me with @geoffkeighley on 6/14! pic.twitter.com/w9JfmEOqF4