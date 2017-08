Der NBA-2K-Fluch - Cover-Athlet verlässt noch vor Saisonstart das Team

Es war bereits abzusehen: Kyrie Irving forderte vor einigen Wochen einen Wechsel, weil er bei den Cleveland Cavaliers nicht mehr die zweite Geige neben Superstar LeBron James spielen wollte. Jetzt hat er ein neues Zuhause bei den Boston Celtics gefunden.

Warum das für uns Spieler interessant ist? Weil Kyrie Irving der Cover-Star von NBA 2K18 ist, allerdings in seiner Cavaliers-Uniform. Nun jedoch wird Irving das Trikot in der kommenden Saison nicht mehr tragen.

Rein theoretisch bliebe dem Publisher 2K zwar noch die Möglichkeit, das Titelmotiv bis zum Release am 15. September anzupassen, doch so eine Änderung ist sehr unwahrscheinlich. Schließlich wird bereits überall mit dem aktuellen Cover geworben. Im aktuellen Trailer ist Irving ebenfalls im neuen Trikot der Cavaliers zu sehen - das er in der Realität niemals tragen wird.

Der 2K-Fluch

Seit 2014 haben alle Spieler, die auf dem 2K-Cover abgebildet waren, ihr Team kurz darauf verlassen. Nur NBA 2K16 war von diesem Phänomen nicht betroffen. Allerdings gab es in diesem Jahr drei verschiedene Cover-Athleten. Nun hat der Cover-Fluch also erneut zugeschlagen.

The curse of the 2K cover? ? pic.twitter.com/C34bG56Ydr — NBC Sports (@NBCSports) August 23, 2017

Ein schwacher Trost: 2K hat nicht als einziger Publisher ein Cover-Problem. Auf der FC Barcelona Edition von PES 2018 ist Neymar abgebildet - der aber inzwischen zu Paris Saint-Germain gewechselt ist.