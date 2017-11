Seit Tagen schon liegen die Nerven in der GameStar-Redaktion blank. Gestandene Redakteure, von Social-Media- und Artikel-Kommentaren eigentlich abgebrüht und abgehärtet, blicken mit ihren leeren, toten Augen nur noch der Decke entgegen. Im Büro haben sich zwei Lager gebildet. Nerf-Guns sind gezogen, Schaumstoffschwerter gewetzt. Die Stimmung ist... sagen wir mal... angespannt.

Jedes falsche Geräusch, jeder Tweet, jede provokante Äußerung kann das Fass zum Überlaufen bringen. Was los ist? Nein, es ist nicht Krieg. Es ist eine Frage, die uns an den Rand des Wahnsinns treibt: Heißt es DER oder DIE Killstreak?

Ja, ihr mögt jetzt vielleicht lachen. Haben wir anfangs auch gemacht. Der Streit entbrannte, als ein Redakteur diese einfache Frage in den Gruppenchat warf. Und die Redaktion sofort spaltete. Wir haben getan, was man in solchen Fällen gerne tut: Wir haben die Frage vom Internet ausfechten lassen. Sogar doppelt! Redaktionsleiter Sandro und der offizielle GameStar Twitter-Account haben eine Umfrage gestartet. Und sie stehen beide bei 50% zu 50%!

2.770 Twitter-User (Stand: 9. November, 12:00 Uhr) können nicht irren, meint ihr? Tja, offenbar können sie schon! Deshalb wollen wir die ultimative Antwort - nun von euch! Helft uns, diesen furchtbaren Streit in der Redaktion beizulegen. Schafft Ruhe und Frieden in München. Aber wehe, ihr sprecht euch in den Kommentaren ab, um wieder bei 50:50 rauszukommen!