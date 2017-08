Nach dem erstem offiziellen Beta-Gameplay zu Destiny 2 sind nun mehr als 13 Minuten inoffiziellen Gameplays durch einen Leak im Internet aufgetaucht. Das Video oben zeigt die EDZ (European Dead Zone oder Europäische Todeszone) und damit ein bislang unbekanntes Gebiet aus dem Multiplayer-Shooter.

Zu sehen ist die neue Open World mit ihren öffentlichen Events und sogenannten "Lost Sectors" - Dungeons, die besondere Belohnungen abwerfen.

Für PS4 und Xbox One erscheint Destiny 2 schon am 6. September, PC-Spieler müssen sich noch bis zum 24. Oktober gedulden. Ab dem 28. August für Vorbesteller und ab dem 29. August für alle anderen, besteht aber die Möglichkeit, Destiny 2 in der PC-Beta auszuprobieren.

Destiny 2 - Screenshots ansehen