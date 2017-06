Destiny 2 bei GameStar-PCs - Nur noch bis 27.6.

Destiny 2 kommt endlich auf PC! Gründe zur Freude für PC-Spieler gibt es reichlich: absolut flüssiges Gameplay, 4K-Auflösung und 60 fps sowie natürlich Tastatur- und Maus-Steuerung mit individueller Tastenbelegung, Text-Chat, ein einstellbares Sichtfeld, zahlreiche PC-Grafikeinstellungen und Unterstützung für 21:9-Bildformat.

Um in den kompromisslosen Genuss dieser Vorzüge zu kommen, brauchen Sie einen leistungsstarken Gaming-PC wie die ONE GameStar-PCs oder Notebooks mit GeForce GTX 1080 oder 1080 Ti. Bei denen erhalten Sie jetzt einen Gutschein für Destiny 2 (PC-Version) sowie einen früheren Zugang zur mit Spannung erwarteten Beta.

ONE GameStar-PCs und -Noteboks mit GTX 1080 (Ti)

Der ONE GameStar-PC Ultra Xtreme hält, was der Name verspricht. NVIDIAs High-End-Grafikkarte GeForce GTX 1080 mit 8 GB und Intels Core i7 7700K (Turbo bis 4,5 GHz!) stehen für ultimative Performance. Weitere Ausstattungs-Highlights: 480 GB große SSD, 16 GB RAM und jetzt 2.000 statt 1.000 GB HDD.

» ONE GameStar-PC Ultra Xtreme mit GTX 1080 und Core i7 7700K bei ONE.de

Allerhöchste Ansprüchen ohne Kompromisse werden unsere Luxus-Gaming-PCs der TITAN-Reihe gerecht. Beide Spiele-Rechner sind mit NVIDIAs Flaggschiff GeForce GTX 1080 Ti mit satten 11 GB Speicher ausgestattet. Den ONE GameStar-PC TITAN X gibt es mit Intels Core i7 7700K, 480 GB SSD, 32 GB RAM und 4.000 GB HDD. Der TITAN Z wiederum kommt mit AMDs Achtkerner Ryzen 7 1700X, 960 GB großer SSD und 4.000 GB Festplatte daher.

» ONE GameStar-PC TITAN X mit GTX 1080 Ti und Core i7 7700K bei ONE.de

Für mobiles Spielvergnügen der High-End-Klasse sorgt unser Gaming-Notebook ONE GameStar-Notebook Xtreme 17 mit GeForce GTX 1080, 500 GB SSD und 2.000 GB HDD.

Ihre Vorteile im Überblick

Destiny 2 als PC-Version (bei Veröffentlichung) und Early-Access zur Beta - für kurze Zeit und nur solange der Vorrat reicht

Kostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands

24 Monate Garantie

6 Monate Vor-Ort-Abholservice

10€ Gutschein für PC-Spiele bei Gamesplanet Deutschland

» ONE GameStar-PCs im Überblick