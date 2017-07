Noch bevor der Online-Shooter Destiny 2 überhaupt im Laden steht, ist es bereits jetzt möglich, Clans zu erstellen beziehungsweise zu übernehmen.

Schon in Destiny 1 spielten Clans eine wichtige Rolle. Es handelt sich dabei um eine Gruppe von Spielern, die sich zusammenschließen, um gemeinsam bestimmte Inhalte des Shooters in Angriff zu nehmen und miteinander in Verbindung zu bleiben. Da das - und noch viel mehr - auch bei Destiny 2 der Fall sein soll, gibt es jetzt die Möglichkeit, bereits bestehende Clans aus dem Vorgänger zu übernehmen.

Ebenfalls interessant: Wie finden die Fans die Beta von Destiny 2?

Das passiert beim Clan-Transfer

Zu diesem Zweck hat Bungie jetzt ein Tool zur Verfügung gestellt, mit dessen Hilfe Clan-Anführer eine Migration ihrer Gruppierung in die Wege zu leiten. Dafür haben sie noch Zeit bis zum 23. August 2017. Wer eine solche Migration durchführt, bewirkt die Löschung der aktuellen Gruppe auf Bungie.net. Sämtliche Gruppenmitglieder, die sich nicht auch im Clan befinden, werden dann entfernt. Danach erfolgt der Import in Destiny 2. Die Verwaltung des Clans erfolgt übrigens via Ingame-Menü und nicht mehr auf der offiziellen Webseite.

Übrigens gibt es einige Einschränkungen: Clans dürfen nur noch maximal 100 Mitglieder haben, außerdem können mehrere Clans keine Allianzen mehr bilden. Der Transfer ist zwar rein optional, aber vor allem für die Clans interessant, die zum Start von Destiny 2 ihre gewohnte Struktur beibehalten wollen.

Weitere Details zum Transfer finden Sie in der FAQ-Sektion der offiziellen Webseite.

Mehr: Destiny 2 - Termin und Hardware-Anforderungen für die PC-Beta

Destiny 2 - Screenshots ansehen