Das nächste Event in Destiny 2 werden die Scharlachroten Tagen, die »Crimson Days« sein. Community-Manager Cozmo23 teilte dies auf Reddit mit. Zudem lässt er durchscheinen, dass sich das Valentinstags-Event vom Vorgänger im ersten Destiny unterscheiden wird.

Worin genau die Unterschiede liegen, will Bungie in einem Blogpost am Donnerstag, den 11. Januar erklären. Das erste Event im Vorgänger hatte wegen der schwachen Belohnungen überwiegend negative Kritiken erhalten.

Crimson Days kommen zurück, Community in Lauerstellung

Im Oktober hatten Dataminer im Code von Destiny 2 bereits Hinweise auf das Crimson-Days-Event entdeckt, nun ist es also offiziell.

"Die Gerüchte stimmen, Crimson Days kommt zurück. Es wird nicht wie 2016 [in Destiny 1]. Wir werden im Blog-Update am Donnerstag über die Änderungen sprechen."

Bei den Fans von Destiny 2 ist man indes weitgehend einhellig der Meinung, dass ein ähnlich Echtgeld-zentriertes Belohnungs-System wie beim The-Dawning-Event das Schlimmste sei, was die Entwickler tun könnten. Reddit-User InspireDespair fasst es in deutliche Worte:

"Wenn das ein weiteres von Mikrotransaktionen beherrschtes Event wird, und all das Feedback gegenüber Mikrotransaktionen zu keinen Handlungen geführt hat, werde ich keinen weitere Dollar und keine Minute mehr in das Destiny-Franchise stecken."

Ebenfalls gestern hatte sich Bungies Game-Director auf Twitter zu Wort gemeldet und für Donnerstag ein Gespräch über die Zukunft von Destiny 2 angekündigt. Die Stimmung in der Community ist eine angespannte Mischung aus Skepsis und der Hoffnung, dass die Entwickler aus den Fehlern von 2017 gelernt haben.

