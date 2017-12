Destiny 2 - Diese Änderungen kommen 2018

Während sich noch viele Spieler über die Mikrotransaktionen im aktuellen Winter-Event "Der Anbruch" aufregen, lässt sich Game Director Christopher Barrett nicht die weihnachtliche Laune verderben. Über Twitter wünschte er allen Hütern frohe Feiertage und gab außerdem einen Ausblick darauf, was Destiny 2 im neuen Jahr parat hält.

Happy Holidays Guardians. I hope you are enjoying the The Dawning or at least a bit of chaos in Mayhem. There are a few things I want to mention before the year ends...