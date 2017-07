Destiny 2 - DLC-Release auf allen Plattformen gleichzeitig

Während der Online-Shooter Destiny 2 bereits am 6. September 2017 für Konsolen erscheint, wird die PC-Version noch bis zum 24. Oktober auf sich warten lassen. Doch hat das auch Auswirkungen auf den Zeitplan für die Veröffentlichung von DLCs? Hat es nicht.

Das geht zumindest aus einem aktuellen Bericht des Magazins Gamerant hervor. Demnach hat der zuständige Entwickler Bungie vor kurzem bestätigt, dass sämtliche DLCs von Destiny 2 auf allen Plattformen zur selben Zeit erscheinen werden. Ein verzögerter PC-Release ist bei den Download-Erweiterungen - im Gegensatz zum Hauptspiel - also nicht geplant.

PC-Beta steht kurz bevor

Schon bald können PC-Spieler übrigens das erste Mal in den Online-Shooter reinschnuppern: Vom 29. bis zum 31. August 2017 findet die große PC-Beta von Destiny 2 statt. Vorbesteller dürfen sogar einen Tag früher einsteigen - also am 28. August. Für die Testphase wird diese Hardware benötigt:

Minimale Systemanforderungen

CPU: Intel - Core i3-3250, AMD - FX-4350

GPU: Nvidia - GeForce GTX 660 2 GByte, AMD - Radeon HD 7850 2 GByte

RAM: 6 GByte

Empfohlene Systemanforderungen

CPU: Intel - Core i5-2400, AMD - Ryzen R5 1600X

GPU: Nvidia - GeForce GTX 970, AMD - Radeon R9 390

RAM: 8 GByte

