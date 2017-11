Destiny 2 - Event mit Doppel-XP dieses Wochenende

Wer dieses Wochenende Destiny 2 spielt, darf sich über doppelte Erfahrungspunkte freuen. Das "Clarion Call" genannte Event beginnt hierzulande am 17. November um 19 Uhr und endet am 20. November um dieselbe Zeit.

Allerdings gilt der Erfahrungspunktebonus nicht für Solospieler. Während des Events werden nur die Hüter belohnt, die zusammen mit einem Clanmitglied in einem Feuerteam unterwegs sind. Laut Bungie handele es sich also um den perfekten Zeitpunkt, einem Clan beizutreten.

Solospieler müssen sich jedoch nicht an diese Regelung gewöhnen. Bungie hat bereits angekündigt, dass es in Zukunft weitere Clarion Calls geben wird, in denen das Spielen mit einem Clanmitglied keine Grundvoraussetzung ist, um Vorteile zu erhalten.

Der Clarion Call bietet eine gute Gelegenheit, Glanz-Engramme zu sammeln, die man mit jedem zusätzlichen Level nach dem Erreichen des Maximallevels erhält. Aktuell liegt die Levelgrenze bei Stufe 20, mit dem Erscheinen des ersten DLCs Fluch des Osiris Anfang Dezember wird sie auf Stufe 25 angehoben.

Alternativ bietet sich das Event an, um neue Charaktere zu erstellen und diese schneller aufzuleveln.