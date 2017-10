Destiny 2 im Technik-Test - Wie gut läuft die finale PC-Version?

Hinweis: Wir haben Destiny 2 bereits auf mehreren Testsystemen installiert und führen derzeit Benchmarks mit der Release-Version und den aktuellen Treibern von AMD und Nvidia durch. Wir erweitern unseren Technik-Artikel im Laufe des Tages um die aktuellen Ergebnisse.

Nachdem der MMO-Shooter Destiny 2 Anfang September auf den Konsolen erschienen ist, folgte am 24. Oktober um 19:00 Uhr deutscher Zeit der Release der PC-Version. Die Destiny 2 Beta hat technisch bereits einen guten Eindruck bei uns hinterlassen, die finale Release-Version von Destiny 2 auf dem PC weist aber durchaus Änderung zur Beta auf – sowohl bei der Performance als auch bei den Grafikoptionen.

So wurde beispielsweise die Kantenglättung MSAA aus dem Spiel gestrichen, außerdem funktionieren Overlays von Tools wie Fraps oder MSI Afterburner (wie von Bungie und Activision angekündigt) im Gegensatz zum Beginn der PC-Beta nicht in der finalen Release-Version von Destiny 2.

Installation und erste Eindrücke

Die Installation von Destiny 2 erfolgt auf dem PC wie schon im Falle der Beta über die Blizzard Battle.net App. Wer den etwa 35 GByte großen Pre-Load des Spiels genutzt hat, muss vor dem Start nur zusätzliche 150 MByte herunterladen und eine Spielvorbereitung abwarten, vermutlich für das Entschlüsseln einiger Dateien.

Mit einer SSD hat dieser Vorgang auf unseren Test-PCs etwa ein bis zwei Minuten gedauert, bei der Installation auf einer HDD könnte die Spielvorbereitung aber mehr Zeit in Anspruch nehmen. Entgegen der in den Systemanforderungen genannten 68 GByte belegt Destiny 2 auch nach der Spielvorbereitung nur etwa 35 GByte – ein ziemlich großer Unterschied, vermutlich wird die Installation in Zukunft durch Updates aber noch wachsen.

Bislang scheint sich die gute Performance der Beta auch in der Release-Version von Destiny 2 zu bestätigen, in Full HD erreichen wir beispielsweise mit einer Radeon RX Vega 56 bei maximalen Details auf der Erde etwa 110 fps. Für Destiny 2 optimierte Treiber von AMD (17.10.2) und Nvidia (388.00) stehen übrigens schon zum Download bereit.

Spieler mit älteren CPUs wie AMDs Phenom II-Prozessoren ohne Unterstützung von SSSE3 können Destiny 2 allerdings nicht spielen, wie einem offiziellen Foren-Beitrag zu bekannten Bugs und Problemen mit der PC-Version zu entnehmen ist. Ob sich das mit einem Patch nachträglich ändern lässt, ist uns bislang nicht bekannt, aktuell läuft Destiny 2 auf entsprechenden CPUs wie der Phenom II Serie nicht.

Wir arbeiten an Destiny 2-Benchmarks per Open Capture and Analytics Tool mit unterschiedlicher Hardware, um die Performance der Release-Version auf dem PC zu überprüfen und werden den Artikel im Laufe des Tages um unsere Messergebnisse ergänzen.

Offizielle Systemanforderungen

Minimale Systemvoraussetzungen:

Prozessor Core i3 3250 (3,5 GHz) oder Pentium Gold G4560 (3,5 GHz) / AMD FX 4350 (4,2 GHz) Grafikkarte Nvidia Geforce GTX 660 (2,0 GByte) oder GTX 1060 (2,0 GByte) / AMD Radeon HD 7850 (2,0 GByte) Arbeitsspeicher 6,0 GByte Speicherplatz 68 GByte Betriebssystem Windows 7 / 8.1 / 10 (jeweils 64 Bit)

Empfohlene Systemvoraussetzungen: