Destiny 2 - Beta-Ende verschoben: Konsolen-Testphase verlängert

Ursprünglich war geplant, dass der Beta-Test des Online-Shooters Destiny 2 auf den Konsolen am 24. Juli 2017 bereits wieder endet. Doch es gibt noch eine kleine Zugabe.

Wie der zuständige Entwickler Bungie jetzt via Twitter offiziell bekannt gegeben hat, wurde das Beta-Ende verschoben. Der Beta-Test wird bis zum 26. Juli um 3:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit verlängert. Unter anderem will das Team die zusätzliche Zeit nutzen, um weitere Service-Funktionen zu testen.

The Destiny 2 Open Beta has been extended through Tuesday 7/25 for additional service testing. Expected completion is 6 PM PDT.