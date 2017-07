Auch wenn das erste Destiny durchaus erfolgreich war, hatte der zuständige Publisher Activision einige Kritikpunkte. Einen davon hat nun Eric Hirshberg offen angesprochen. Der CEO von Activison monierte in einem Gespräch mit GamesIndustry.biz den zu langsamen Inhalts-Nachschub für das Online-Spiel.

Mit dem Rhythmus der Content-Veröffentlichungen bei Destiny sei er nicht sehr glücklich gewesen, so Hirshberg. Zwar habe man auch sehr viel richtig gemacht, aber die Erwartungen der Spieler an die Release-Frequenz neuer Inhalte habe man nicht erfüllen können.

"So großartig The Dark Below, House of Wolves, The Taken King und Rise of Iron auch alle waren: Es gab ganz deutlich Appetit nach mehr. "