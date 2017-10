Destiny 2 - PC-Release: Termin, System-Anforderungen, Preload

Am 24. Oktober 2017 ist es soweit: Destiny 2 erscheint auf dem PC. In Deutschland erfolgt der Release um 19 Uhr, der Preload ist sogar bereits ab dem 18. Oktober möglich. Als erstes Spiel, das nicht von Blizzard entwickelt wird, läuft Destiny 2 exklusiv über die Blizzard Battle.net-App. Es gibt etwa keine Steam-Version.

Der Launch-Trailer zeigt bereits einige Vorteile der PC-Fassung. Sie wird mit unbegrenzter Framerate und in Auflösungen von bis zu 4K laufen. Im Technik-Check zur Beta von Destiny 2 machte das Spiel auf dem Computer bereits eine enorm vielversprechende Figur. Es beeindruckte nicht nur mit seiner schicken Grafik, sondern glänzte obendrauf mit starker Performance und umfangreichen Optionen. So können wir aus verschiedenen Antialiasing-Möglichkeiten, das Field of View anpassen und die Steuerung frei belegen.

Die System-Anforderungen von Destiny 2

Minimale Systemvoraussetzungen:

Betriebssystem Windows 7, Windows 8, Windows 10 (64 Bit) Prozessor Intel Core i3 3250 (vier Threads) oder AMD FX 4350 Arbeitsspeicher 6,0 GByte Grafikkarte Nvidia Geforce GTX 660 oder AMD Radeon HD 7850 Speicherplatz 16 GByte

Empfohlene Systemvoraussetzungen: