Das ist doch mal schön zu hören: Auf Nvidias Gamescom-Konferenz versprach Bungies Community Manager Deej allen Spielern der Destiny 2 PC-Version, dass sie für das Team vom Beginn der Entwicklung an "Bürger erster Klasse" waren. Wir müssen gegenüber der deutlich größeren Zielgruppe von Konsolenspielern also nicht zurückstecken.

Bugfixes und mehr Komfort - Was sich in der Destiny 2 PC-Beta ändert

Um diese Aussage zu untermauern, betonte Deej einige Features des Shooters, die PC-Spielern besonders am Herzen liegen. So wird die PC-Version eine Field-of-View-Einstellung, unlimitierte Framerate, SLI-Unterstützung, HDR und 4K-Auflösung bieten. Zudem sollen auch ultrabreite Bildschirme unterstützt werden.

Unser Chefredakteur Heiko Klinge konnte die PC-Version bereits auf der E3 2017 antesten und war von den Anpassungen begeistert.

Nvidia will am 24. August einen speziellen Game-Ready-Driver für die Destiny-2-Beta zum Download bereitstellen. Außerdem wird der Hardware-Hersteller wohl noch kurzfristig Beta-Codes verschenken. Der Start des PC-Testlaufs steht kurz bevor. Alle Termine und Infos zum Zugang finden Sie in unserem Destiny 2 PC-Beta Special.

Quelle: VG247