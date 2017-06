Destiny 2 - PS4-exklusive Inhalte erscheinen 2018 für PC

Dass Destiny 2 PS4-exklusive Inhalte bekommt, war schon länger bekannt. Jetzt wissen wir auch, wann Spieler auf dem PC und der Xbox One damit rechnen können - nicht vor 2018. Das hat der Destiny-Director Luke Smith über Twitter bekanntgegeben.

Destiny 2's PlayStation exclusive content will arrive on Xbox One and PC in 2018.