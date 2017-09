Destiny 2 - Spieler finden rechte Erkennungszeichen auf Rüstung, Bungie reagiert sofort

Im NeoGaf-Forum haben einige findige Spieler Erkennungszeichen eines Memes der rechtsradikalen »Alt-Right«-Bewegung im Spiel Destiny 2 entdeckt. Besagtes Gauntlet (Bild im Kopf dieser Nachricht) ist mit einem leicht modifizierten »KEK«-Schriftzug verziert, der in Internetforen wie 4chan als Erkennungszeichen fungiert.

Kek war - eigentlich - einmal, was Allianz-Spieler in World of Warcraft im Chat zu sehen bekamen, wenn ein Horde-Spieler »LOL« eintippte. Nach zig Memes und Verwurstungen durch Internetkulturen wie 4chan hat sich der Begriff aber deutlich weiterentwickelt, beispielsweise zur Shitposting-Religion. Schließlich hat sich die amerikanische Alt-Right-Bewegung den Begriff einverleibt. Das Kek-Symbol stammt von einer imaginären »Flagge« des fiktiven Staates Kekistan, den sich die rechte Szene zusammenvisioniert.

Die Flagge spielt eindeutig auf die hierzulande verbotene deutsche Reichskriegsflagge von 1935 an und lässt sich bei Aufmärschen der Alt-Right-Mitglieder häufiger finden. Das Kek-Logo ersetzt das Hakenkreuz und das rot wurde durch ein knalliges froschgrün ersetzt. Pepe the Frog dient in rechten Foren inzwischen als eine Maskottchen. Das 4chan-Logo ist zusätzlich in der linken oberen Ecke symbolisiert.

Bungie hat die betroffene Rüstung nach dem Fund der Community umgehend aus dem Spiel entfernt und sich dafür entschuldigt. Wie es dieses Symbol ins Spiel geschafft hat und ob dies Konsequenzen für den entsprechenden Mitarbeiter mit sich zieht, ist derzeit nicht bekannt.

1/2 It’s come to our attention that a gauntlet in Destiny 2 shares elements with a hate symbol. It is not intentional. We are removing it. — Bungie (@Bungie) September 12, 2017

2/2 Our deepest apologies. This does NOT represent our values, and we are working quickly to correct this. We renounce hate in all forms. — Bungie (@Bungie) September 12, 2017