Destiny 2 - Vorbesteller-Items gibt es erst nach der Kampagne

PC-Spieler müssen sich noch ein wenig auf den Multiplayer-Shooter Destiny 2 von Bungie gedulden, während die Konsolen-Fans seit heute auf Playstation 4 und Xbox One mit ihren Guardians in die Schlacht ziehen. Aber gut Ding will schließlich Weile haben. Das dachte sich wohl auch der Entwickler und gibt nun bekannt, dass Vorbesteller und Käufer von Sondereditionen von Destiny 2 die dazu gehörenden Bonus-Gegenstände erst nach Abschluss der Kampagne in ihrem Inventar finden werden.

Diese Antwort, die auf einer separaten Hilfe-Seite von bungie.net zu finden ist, beendet die Suche vieler verwirrter Spieler, die sich auf Twitter und in Foren austauschten, wo diese speziellen Ingame-Items zu finden seien.

Mehr: Ingame-Währung »Silber« und Mikrotransaktionen kehren in Destiny 2 zurück

Zusätzlich hat Bungie einen »Code Redemption Guide« für alle Systeme eingerichtet, um weitere Fragen auch in Bezug auf Werbe- und Promo-Aktionen zu beantworten.

Destiny 2 erscheint am 24. Oktober 2017 für den PC über Blizzards Battle.net.