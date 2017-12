Destiny - Fans veröffentlichen verschollenes Album Music of the Spheres

Das erste Destiny sollte ursprünglich ein besonderes Musikalbum namens Music of the Spheres erhalten, für das sich drei Komponisten zusammengetan hatten: der für die Destiny-Musik verantwortliche und von Bungie später entlassene Martin O'Donnell, Michael Salvatori (komponierte u.a. zusammen mit O'Donell den Halo-Soundtrack) sowie kein Geringerer als Ex-Beatle Paul McCartney.

Das Problem: Bungie veröffentlichte das Album nie und inzwischen glaubten die Fans auch nicht mehr daran, dass die Stücke jemals den Weg in ihre Gehörgänge finden würden. Doch nun hat sich das Blatt überraschend gewendet. Music of the Spheres ist online verfügbar.

Das Album wurde von User OS_Epsilon über Reddit veröffentlicht, wo er die Links zu den Downloads auf Google Drive und Mega zur Verfügung stellt. Zudem gibt es einen Soundcloud-Link, über den man in eine Hörprobe lauschen kann. Der Post wurde von Bungie jedoch nicht genehmigt. OS_Epsilon schreibt nicht ohne Grund, dass das Teilen auf eigene Gefahr erfolge.

Währenddessen schrieb Komponist Martin O'Donnell in einer Mail an Kotaku-Redakteur Jason Schreier, dass die Leaker seinen Segen hätten. Das ist zwar rechtlich irrelevant, da die Rechte an den Stücken bei Bungie liegen, doch es lässt in seine Seele blicken und macht deutlich, dass er unter der Verschlusspolitik Bungies litt. Er freue sich, dass die Kompositionen endlich zu hören sind, so O'Donnell und er habe mit seiner Frau und seinem 93-jährigen Vater in das Album hineingehört, was ihren Weihnachtsabend verschönert habe.

Laut Schreier seien der Grund der Nichtveröffentlichung, die Streitigkeiten zwischen Bungie und O'Donnell nach dessen Entlassung. Offenbar hat nun jedoch jemand, der Zugang zu den Aufnahmen hatte, diese mit den Usern OS_Epsilon und Tlohtzin geteilt. Im Reddit-Thread zum Leak freuen sich die Fans einerseits über das Album und für die Komponisten, ärgern sich aber gleichzeitig über Bungies Entscheidung, das Album nicht offiziell zu veröffentlichen.