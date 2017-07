»Give Me Deus Ex« lautet der ausgeschriebene Titel einer vor fünf Jahren als GMDX-Projekt gestarteten Modifikation für den Shooter-Klassiker Deus Ex (2000). Jetzt steht die Deus-Ex-Mod als finale Version 9.0 zum Herunterladen bereit. Als Ziel dafür hatten die Entwickler stets eine »definitive Deus-Ex-Spielerfahrung« angestrebt.

Die Programmierer und Grafiker hinter dem Mod-Projekt haben Deus Ex dazu in vielen Aspekten verbessert, überarbeitet und optimiert. Im Fokus der Version 9.0 stand die sogenannte »Enhanced Artistic Direction«, in deren Rahmen starke grafische Verbesserungen am Spiel vorgenommen wurden.

Verbesserungen an allen Bereichen

Detailiertere Texturen sowie neue Effekte, Animationen und Grafiken sind die Folge. Außerdem gibt es neue Schwierigkeitsgrade, Verbesserungen an der Künstlichen Intelligenz, verfeinerte Rollenspiel-Elemente, Optimierungen am Nutzerinterface, verbesserte Soundeffekte und Balancing-Anpassungen.

Die rund 1,9 Gigabyte große Modifikation können interessierte Spieler über die Mod-Datenbank ModDB herunterladen.

