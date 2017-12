Fans der Action-Reihe Devil May Cry haben vermutlich schon aufgehorcht, als sich die Nachricht verbreitete, dass ein neuer Serienteil in Entwicklung ist. Dieser stellt sich aber als für europäische PC-Spieler irrelevant heraus, weil er ausschließlich für Mobile konzipiert ist und zudem nur in China erscheinen wird.

Kein Devil May Cry 5

Demnach hat der chinesische Publisher Yunchang die Rechte am Franchise Devil May Cry bei Capcom lizenziert, um einen mobilen Ableger mit dem Titel Devil May Cry: Pinnacle of Combat zu realisieren. GameRant mutmaßen, dass es unwahrscheinlich ist, dass der Titel im originalen Kanon der Serie angesiedelt sein wird, da ein Release außerhalb Chinas nicht geplant sei.

Die Action-Serie um die Brüder Dante und Vergil dreht sich um epische Kämpfe gegen Dämonen und greift Mythen und Motive der klassischen Literatur auf. 2015 erschien mit Devil May Cry 4: Special Edition eine überarbeitete Fassung des Originals von 2008. 2018 sollen die ersten drei Serienteile mit der Devil May Cry HD Collection im High-Definition-Format auf den PC geholt werden. Ein lang erwartetes Devil May Cry 5 ist indes noch nicht offiziell bestätigt, obgleich ein Leak schon etliche angebliche Details offenbart hat.