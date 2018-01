Verärgerte Spieler von Diablo 3 laufen bei Blizzard, Achtung Wortspiel, Sturm. Grund für die Aufregeung ist das Retro-Event »Finsternis in Tristram« - genauer gesagt, ein Bug bei einer Quest. Spieler sollen den legendären Streitkolben »Wirrets Bein« entzaubern, um dadurch die »Karte des Sternenhimmels« zu erhalten. Doch das Entzaubern des besagten Gegenstands förderte nur Arkanstaub zutage, das Questitem wird also als simples blaues Item vom Spiel erkannt. Die Quest ist dadurch verbuggt und das versprochene Event-Pet, eine Kuh, kann nicht verdient werden.

Die Entwickler äußerten sich nun zum fehlerhaften Entzaubern von Wirrets Bein und bestätigten, dass es sich dabei um einen Bug handelt. Man untersuche das Problem aktuell und gebe unverzüglich Bescheid, sobald eine Lösung verfügbar ist.

Das Diablo-Jubiläums-Event »Finsternis in Tristram« feiert das 20-jährige Bestehen des Franchise. In der Engine von Diablo 3 hilft ein starker Pixel-Filter dabei, euch in längst vergangene Tage des Hack&Slay-Giganten zurückzuversetzen. In den Tiefen der Kathedrale von Tristram stellen sich die Spieler dann erneut dem Höllenfürsten Diablo.

Welche Geheimnisse in den Dungeons auf euch warten und wie ihr die Pets und Mogrifikationen freischaltet (sodenn keine Bugs es verhindern), erfahrt ihr in unserem Guide zu Die Finsternis von Tristram.

Quelle: MeinMMO