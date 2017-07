Die besten Actionspiele 2017 - Das sind unsere Top 20

Action-Charts 07/2017 - Im Herzen immer bei uns

Counter-Strike: Global Offensive ist von uns gegangen. Nach langer Zeit muss der Oldschool-Shooter unsere Top-Liste verlassen, denn er ist schlicht zu alt. Selbst unser Nachtest des Klassikers hat mittlerweile über zwei Jahre auf dem Buckel und ist damit nicht mehr aktuell genug für unsere Charts. Doch nur weil CS ab nun nicht mehr in unserer Bestenliste auftaucht, sollten sie den Shooter keinesfalls abschreiben.

Während sich andere Spiele schon nach Wochen die - manchmal nicht ganz ernst gemeinte - Frage »spielt das noch wer?« gefallen lassen müssen, ist CS: GO selbst fünf Jahre nach dem Release noch ein Mega-Hit. Mit fast 400.000 Spielern im Schnitt thront der Shooter auf Platz zwei der Steam-Charts, noch mit weitem Abstand auf das aktuelle Action-Phänomen Playerunknown's Battlegrounds.

Das klassische Spielprinzip rund um den Kampf von Terroristen gegen Spezialeinheiten ist in den 17 Jahren seit der Veröffentlichung der ersten CS-Version fast zur Perfektion gereift. Das macht den Shooter besonders im Profi-Bereich so grandios. Gegen die Spannung, Intensität und taktische Tiefe eines E-Sport-Matches zweier guter Teams kann kein noch so gutes Fußballspiel anstinken.

Sie haben noch nie so ein Profi-Match geschaut? Das sollten Sie ändern! Auf Twitch werden fast jedes Wochenende wichtige Turniere oder spannende Liga-Matches übertragen. Die Streams finden Sie grundsätzlich in den beliebtesten Channels. Kein Wunder, schließlich ist CS ist heute noch so beliebt wie eh und je - und das völlig zu Recht!

20. Watch Dogs 2 - Wertung: 85

Ja, das Open-World-Epos Watch Dogs 2 hat auch auf dem PC einige Schwächen, die nicht wegzudiskutieren sind. Dafür kann es dank einer vorbildlichen Portierung seine größte Stärke auf unserer Lieblings-Spieleplattform besonders gut ausspielen: die ebenso wunderschöne wie atmosphärische Spielwelt.

Ja, die Hipster-Helden sind lächerlich. Ja, die Hacker-Thematik wird arg zahnlos präsentiert. Aber was soll's, es ist doch nur ein Spiel! Und als solches funktioniert es prächtig, in Sachen Open World sogar besser als ein GTA 5! Ebenfalls großartig: Die Missionen, sogar bei Nebenaufgaben gibt es teils lange Ketten mit Hacken, Drohneneinsatz, Verfolgungsjagden, Schleicheinlagen und Datenleitungs-Puzzles. Und nirgends eine Spur der Ubisoft-Formel.

Entwickler: Arkane Studios

Release-Datum: 29. November 2016

Plattform: PC, PS4, Xbox One

GameStar-Wertung: 85

19. Bayonetta - Wertung: 85

Es geschehen eben doch noch Wunder: 2017 tanzt das zuvor konsolenexklusive Bayonetta völlig aus dem Nichts auf den PC! Und hat seit 2009 nichts von seiner glamourös-brutalen Faszination verloren. Dieses Spiel darf in der Sammlung keines Prügel-Fans fehlen - abgedrehte und rasante Action der Marke Devil May Cry war selten so verdammt spektakulär.

Auf dem PC enthält Bayonetta keinerlei neue Inhalte, lässt sich jetzt allerdings mit Auflösungen bis zu 4K (3840x2160) und in 60 FPS spielen. Weil der Anspruch von Bayonetta sich nie daraus speiste, sich auf dem Gamepad die Finger zu verknoten, gehen die Kämpfe selbst mit der Maus viel besser von der Hand, als man in diesem Genre erwarten würde. Da kann man die quälend lange Wartezeit doch fast schon verzeihen!

Entwickler: Platinum Games

Release-Datum: 11. April 2017

Plattform: PC, PS3, Xbox 360, Wii U

GameStar-Wertung: 85

18. LEGO City Undercover - Wertung: 85

Vier Jahre lang war LEGO City Undercover exklusiv für Nintendos Wii U zu haben. Dadurch entging allen anderen Spielern ein hervorragendes Open-World-Spiel, das die GamePro-Kollegen seinerzeit für seine sympathische Aufmachung, den herrlichen Lego-Witz und die abwechslungsreichen Aufgaben als eines der bislang besten Bauklotz-Spiele lobten. Ordentlich verspätet gibt es den Titel nun auch auf PC, und wer Lego City noch nicht kennt, sollte es spätestens jetzt nachholen.

Zusammenfassung für alle Nichtkenner: In Lego City Undercover schlüpfen wir in die Rolle des Polizisten Chase McCain, der den ausgebrochenen Gangsterboss Rex Fury einbuchten muss. Als Chase erkunden wir in bester GTA-Tradition entweder zu Fuß oder in einem von über 100 Vehikeln die Stadt, erledigen Story-Aufgaben oder sammeln die überall in der Welt herumliegenden Legosteinchen. Diese Bauteile spielen nämlich - eigentlich logisch für einen Legotitel - eine wichtige Rolle.

Entwickler: Traveller's Tales

Release-Datum: 4. April 2017

Plattform: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Wii U

GameStar-Wertung: 85

17. Prey - Wertung: 85

Arkanes neues Spiel entpuppt sich im Test als ein wilder Ritt für Experimentierfreudige, die sich ohne mit der Wimper zu zucken auch mal ohne Munition einer Alienbedrohung in den Weg stellen. Prey ist tatsächlich kein schwereloser Weltraumspaziergang, sondern immer fordernd, nicht selten anstrengend, teilweise sogar frustrierend. Letzteres hauptsächlich, weil Arkane ein paar kleine unglückliche Designentscheidungen getroffen hat, die sich an manchen Stellen zu regelrechten Frustknubbeln potenzieren können.

Drumherum ist Prey aber vor allem wie das erste Bisoshock - nur in anspruchsvoller. Vor allem Spieler, die gerne die Freiheit genießen, eine Spielwelt auf eigene Faust zu erkunden und mit verschiedenen Vorgehensweisen experimentieren, kommen voll auf ihre Kosten.

Entwickler: Arkane Studios

Release-Datum: 5. Mai 2017

Plattform: PC, PS4, Xbox One

GameStar-Wertung: 85

16. Tom Clancy's The Division - Wertung: 86

Der MMO-Shooter-Rollenspiel-Mix The Division erfindet das Koop-Rad zwar nicht neu, befreit es aber von allen Ecken und Kanten macht es somit runder für jeden, der gern im Team ballert. Selten hat es uns ein Spiel so leichtgemacht, mit unseren Kumpels gemeinsam Abenteuer zu erleben. Und Abenteuer gibt es im virenverseuchten Manhattan zu genüge.

Egal, ob wir im Team die Storymissionen absolvieren oder uns im PvP-Bereich, der Dark Zone, Ballereien mit fremden Spielern liefern - die intensiven Deckungsgefechte sorgen für Nervenkitzel. The Division ist nicht perfekt, es könnte eine bessere Geschichte und mehr Abwechslung vertragen, aber dennoch unterhält es uns vorzüglich. Mit einigen Patches und Updates hat Massive das Spiel nach dem Release deutlich verbessert. Daher haben wir in einem Kontrollbesuch unsere Testwertung angehoben.

Entwickler: Massive Entertainment

Release-Datum: 8. März 2016

Plattform: PC, PS4, Xbox One

GameStar-Wertung: 86

