Die besten Rollenspiele 2017 - Das sind unsere Top 10

Rollenspiel-Charts 2017 / Juli - Kleine Perlen

Dimitry Halley

(@dimi_halley)

Seit Mai hat sich nicht wirklich viel getan im Rollenspiel-Genre - zumindest auf der großen Bühne. Die E3 2017 ging vorüber und brachte keine spannenden Neuankündigungen (sofern man Biowares Anthem mal großzügig rüber in die Action-Kategorie schiebt), aber unter dem Radar gab es zumindest eine Perle, die ich hier herausstellen will: Darkest Dungeon hat ein Addon bekommen. The Crimson Court bietet spannende Ergänzungen zum Hauptspiel, darunter eine neue Kampagne, einen (zugegebenermaßen recht lästigen) Vampirfluch, einen eigenen Häuserbau und, und, und. Wer nach einem Grund sucht, zurückzukehren in die düstere Lovecraft-Hölle des Indie-Rollenspiels, hat hier für 10 Euro eine extrem verlockende Gelegenheit (meine Eindrücke davon finden Sie hier).



In unseren Charts verändert sich indes so gut wie nichts. Dark Souls 2: Scholar of the First Sin hat mittlerweile ein so stattliches Alter erreicht, dass es aus unserer Liste hinauswandert (wir wollen hier nur die aktuellsten und besten Releases der letzten zwei Jahre festhalten) - an dessen Stelle rückt die Enhanced Edition von Planescape: Torment. Alternativ wären auch Mass Effect: Andromeda und Dragon Quest Heroes 2 mögliche Kandidaten gewesen, aber ich habe mich hier für das reinrassigste Rollenspiel ohne Action-Aspekt entschieden. Wenn Sie das anders sehen, können wir ja gerne im Kommentarbereich diskutieren.

Wie funktionieren unsere Toplisten?

Auf GameStar.de testen wir alle relevanten Rollenspiele, allerdings ist natürlich nicht jeder Titel ein Hit. Deshalb entstand diese Topliste: Um die besten Rollenspiele 2016 und 2017 in der Übersicht zu präsentieren. Weil das Genre enger begrenzt ist als etwa Action- oder Strategiespiele und wir hier nur die absoluten Toptitel der letzten zwei Jahre würdigen wollen, belassen wir es bei einer Top-10-Liste. Sobald ein neues RPG-Highlight in diese Wertungsregionen vorstößt, wird diese Übersicht selbstverständlich auf den neuesten Stand gebracht. Übrigens: Wer sich vor allem für die Rollenspiel-Wertungen der letzten sechs Monate interessiert, bekommt diese automatisch in unserer Chart-Übersicht angezeigt.

10. Planescape: Torment - Enhanced Edition - Wertung: 85

Auch 19 Jahre nach Release hielt sich das alte Planescape: Torment tapfer in den GOG-Charts. Bis die Enhanced Edition kam und dauerhaft dessen Platz einnahm - aber um diese Ablöse geht's jetzt gar nicht. Dass ein Rollenspiel so lange nachhaltig im Gedächtnis und Herz seiner Spielerschaft bleibt, ist ein wirkmächtiges Testimonial für dessen Qualität. Für viele Genre-Fans gilt das Epos als eine der besten Rollenspiel-Geschichten aller Zeiten - wenn nicht sogar als die beste überhaupt.

Klar, bei Planescape: Torment muss man viel lesen. Selbst im Vergleich zum optisch ähnlichen Baldur's Gate findet die Action hier größtenteils im Kopf der Spieler statt. Das ändert auch die Enhanced Edition nicht, aber gerade darin liegt schließlich auch das Genie von Planescape. Wenn Sie mal erleben wollen, wie eine fantastische Rollenspiel-Geschichte aussehen muss, sollten Sie dem Titel eine Chance geben. Auch die düstere Welt sucht (ähnlich wie die von Legacy of Kain) ihresgleichen. Klare Empfehlung von uns, einzig die mageren Upgrades im Remaster halten das Spiel von den ganz hohen Wertungsregionen fern.

Entwickler: Beamdog

Release-Datum: 11. April 2017

Plattform: PC, iOS, Android

GameStar-Wertung: 85

9. Grim Dawn - Wertung: 86

Es schlägt eine Brücke zwischen dem einsteigerfreundlichen Diablo 3 und dem hochkomplexen Path of Exile: Grim Dawn ist ein grandioser »Hack & Slay«-Underdog, der zum besten gehört, das sich im Action-Rollenspiel-Genre aktuell auftreiben lässt. In der düsteren Welt von Cairn kämpft der Spieler gegen finstere Dämonenhorden und erkundet nach und nach die schaurige, atmosphärische Landschaft. Vom makabren Schlachthauslevel bis zu untoten Friedhofen - die Stimmung des Settings lässt Entdecker nicht mehr los.

Aber auch spielerisch punktet Grim Dawn auf ganzer Linie: Das hervorragende Trefferfeedback wird bestenfalls von Diablo 3 getoppt, die freie Charakterentwicklung läuft hingegen sogar Blizzards Konkurrenz den Rang ab. Wer einen Hang für Dark Fantasy mitbringt und generell ein Herz für Loot-Spiralen hat, wird in Grim Dawn endlose Stunden verbringen.

Entwickler: Crate Entertainment

Release-Datum: 25. Februar 2016

Plattform: PC

GameStar-Wertung: 86

8. Star Wars: The Old Republic - Wertung: 87

Wo Disney nach und nach den alten Star-Wars-Kanon unter den Tisch fallen lässt, macht Star Wars: The Old Republic das genaue Gegenteil. Mit der Erweiterung Shadow of Revan kommt auch eine der beliebtesten Figuren des Star-Wars-Spielekosmos zurück auf die Bildfläche: Revan aus Knights of the Old Republic. Gegenwärtig erzählt Knights of the Fallen Empire die Geschichte weiter. Das MMORPG zum Krieg der Sterne hat sich seit der Ersterscheinung 2011 stetig verbessert. Und es gehört bis heute zu den Online-Rollenspielen mit der aufwendigsten Präsentation: Unzählige vertonte Dialoge, ein lebendiges Universum, das sich fortwährend im Wandel befindet, sowie eine Storyline, die Fans seit Jahren begeistert - auch in Büchern und Comics.

The Old Republic ist ein famoser Star-Wars-Traum: Als Jedi, Sith, Kopfgeldjäger, Schmuggler, Soldat und, und, und die Galaxis unsicher machen. Klar, rein spielerisch ist es keine Revolution des Genres. Aber die coolen Raids und PvP-Areale sind eine tolle Grundlage für eine grandiose Story, die seit fünf Jahren mit Events, Expansions und Updates weitererzählt wird. Wer ein Herz für die Macht hat, sollte dem Free2Play-Spiel auf jeden Fall eine Chance geben.

Entwickler: Bioware

Release-Datum: 20. Dezember 2011

Plattform: PC

GameStar-Wertung: 87

7. The Elder Scrolls Online: One Tamriel - Wertung: 88

The Elder Scrolls Online war bei Erscheinen 2014 ein wahrgewordener Traum für viele Fans der Elder-Scrolls-Serie: Das Gameplay von Skyrim im Multiplayer mit zig anderen Spielern. Na gut, ein paar Anpassungen mussten für ein MMORPG schon her, aber TESO hielt sich erstaunlich nah an die Singleplayer-Vorlage und konnte spielerisch durch die Bank überzeugen. Allerdings hat das Abo-Modell mit monatlichen Gebühren zu Beginn offenbar zu viele Online-Rollenspieler eher abgeschreckt - ein paar Monate später kam dann The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited als Neuauflage auf den Markt.

Die Monatsgebühr entfällt, wer das Starter-Paket kauft, kann unbegrenzt viel Zeit in Tamriel verbringen. Mit dem jüngsten Update »One Tamriel führt Bethesda das MMO sogar noch näher an Skyrim, Oblivion, Morrowind, Daggerfall heran. Jetzt können wir unabhängig von unserer Gilde in ganz Tamriel Abenteuer erleben, Quests starten und unsere Fertigkeiten verbessern.

Entwickler: Zenimax Online

Release-Datum: 4. April 2014

Plattform: PC, PS4, Xbox One

GameStar-Wertung: 86

