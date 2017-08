Die Gilde 3 - Early Access startet im September

Die Gilde 3 befindet sich bereits seit einigen Jahren in Entwicklung - und wer als Fan bereits seit gefühlten Ewigkeiten sehnsüchtig darauf wartet, der bekommt jetzt Grund zur Freude: Das Spiel geht noch 2017 in den Early Access und wird ab dem 26. September via Steam und GOG in einer Alpha spielbar sein. Zu diesem Zeitpunkt will Publisher THQ Nordic auch einen detaillierten Update-Plan bis zum fertigen Release online stellen - so zumindest die aktuellste Pressemitteilung im Rahmen der Gamescom 2017.

Die finale Fassung von die Gilde 3 ist indes fürs 2. Quartal 2018 angesetzt. Bis dahin will man eng mit der Community zusammenarbeiten und auf Basis des Fan-Feedbacks die beste Mittelalter-Simulation überhaupt in der Spielelandschaft etablieren. Nicht dass es allzu viel Konkurrenz gäbe.

Die Gilde 3 in der Preview: Zwischen Fakten und Versprechen