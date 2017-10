Die neue GameStar ab 18.10. im Handel - Wolfenstein 2: The New Colossus im exklusiven Vorabtest

Titelstory

Wolfenstein 2: The New Colossus

In unserem exklusiven Vorabtest zu Wolfenstein 2: The New Colossus klä­ren wir, ob eine packende Story und tolle Technik über den eher traditionellen Spielablauf des Shooters hinweg­trösten können.

Vollversion

Crazy Machines 3

Crazy Machines 3 bleibt den Wurzeln der Tüftelserie treu und bietet wieder Puzzles, bei denen ihr unvollständige Gerätschaften mit passenden Objekten reparieren müsst. Sämtliches Level-Inventar ist dreidimensional und verfügt natürlich über authentische Physik-Eigenschaften: Drückt ihr den Auslöser-Knopf, wird eine entsprechende Simula­tion gestartet und kein vorgefertigter Skript-Verlauf abge­spult. Ein wichtiger Spielspaßfaktor.

Noch mehr Highlights im neuen Heft

Machen Spiele süchtig?

Mit dieser Frage beschäftigen sich Ärzte erst seit einigen Jahren. In unserem großen Report werfen wir einen Blick auf die Forschung, sprechen mit Experten und Betroffenen.

Making of: Fallout

Alles halb so schlimm, wir schaffen das schon: Seit 20 Jahren strahlt der Vault Boy durch die postapokalyptische Fallout-Zukunft. Zum Jubiläum sprach GameStar mit Schöpfern des Seriendebüts, das als ungeplantes Spaß­projekt eine der kultigsten Spielwelten hervorachte.

Divinity: Original Sin 2

Der erste Teil war bereits hervorragend, Divinity: Original Sin 2 ist eines der besten Rollenspiele aller Zeiten. Wir erklären, warum ihr das Ding unbedingt spielen müsst, auch wenn ihr sonst mit RPGs so rein gar nichts am Hut habt.