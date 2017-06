Die neue GameStar ab 21.06. im Handel - Wird Wolfenstein noch besser?

Titelstory

Wolfenstein 2: The New Colossus

Die GameStar-Leser wählten Wolfenstein: The New Order zum besten Shooter 2014. Wir ha­ben die Entwickler in Schweden besucht, um herauszufinden, ob dort mit Wolfenstein 2: The New Colossus erneut ein Spiel des Jahres in der Mache ist.

Gratis-Vollversionen

Dungeons 2

In Dungeons 2 übernehmen Sie die Rolle eines Dungeon Lords, der dunkle Verliese errichtet und eine Schar an Schergen um sich sammelt. Diese gehören entweder zur Fraktion der »kampflustigen Horde« oder zu den »bösartigen Dämonen«. Die Kampagne umfasst zehn Missionen und bietet einen Mix aus Aufbauspiel in der Unterwelt und Echtzeit-Strategie beim Angriff auf Menschensiedlungen.

Cinemaware Anthology: 1986-1991

Die Cinemaware Anthology umfasst 13 Klassiker: Defender of the Crown, SDI, The King of Chicago, Sinbad and the Throne of the Falcon, Lords of the Rising Sun, Rocket Ranger, It came from the Desert, It came from the Desert 2, Wings!, TV Sports: Football, TV Sports: Basketball, TV Sports: Base­ball, TV-Sports: Boxing.

Noch mehr Highlights im neuen Heft

Mittelerde: Schatten des Krieges

Wir haben das Actionspiel Mittelerde: Schatten des Krieges von Monolith ausprobiert und in der Rolle von Talion das Schwert geschwungen, Festungen erobert und Orks bekehrt. Und sind mit zwiespältigen Eindrücken aus Mordor zurückgekommen.

Report: Ältere Spieler - Rise of the Silver Gamer

Sie gelten noch immer als Minderheit, doch ältere Spieler sind längst keine Seltenheit mehr. Im Gegenteil: Die Gruppe der Gamer über 50 Jahre wächst rasant. Doch obwohl die grauhaarige Spielergene­ration den Computerspielemarkt der Zukunft mitprägen wird, ist nur wenig über sie bekannt. Sowohl in der Industrie als auch in der Community gibt es kaum Vorstellungen von älteren Spielern. Ein Erklärungsversuch für Leser unter 50.

The Long Journey Home

Kann Daedalic auch Weltraum? Ja! Im Test überrascht und begeistert uns The Long Journey Home mit seiner irren Mischung aus FTL, Star Trek Voyager, Lunar Lander und ange­wandter Raumflugphysik - voraus­gesetzt, Sie nehmen die hohe Ein­stiegshürde. Aber es lohnt sich, versprochen!

Hardware Guide: Besser zielen mit der Maus

Sensitivity, dpi, Zeigerbeschleunigung? Wie bekomme ich exaktes Aim in jedem Spiel? Unser Guide zeigt, wie Sie die Maus in Shootern wie CS:GO, Call of Duty oder Battlefield 1 ideal konfigurieren.