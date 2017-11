Die neue GameStar ab 22.11. im Handel - Spellforce 3 im exklusiven Vorabtest

Titelstory

Spellforce 3

Ist es Echtzeitstrategie? Ist es ein Rollenspiel? Nein, es ist Spellforce 3! Im exklusiven Vorabtest finden wir heraus, wie gut Teil 3 die halbtote Echt­zeit-Strategie mit dem quicklebendigen Rollenspielgenre verkuppelt.

Faszination Playerunknown's Battleground

In unserer zweiten großen Titelstory gehen wir dem Phänomen Battle Royale auf den Grund. Was ist es, wo kommt es her und wieso spielen eigentlich so viele Menschen dieses PUBG? Die letzte Frage beantworten wir zusammen mit PUBG-Erfinder Brendan Greene.

Gratis-Vollversionen

Sins of a Solar Empire: Rebellion

Im fesselnden Echtzeitstrategie-Epos Sins of a Solar Empire: Rebellion bauen wir uns ein Weltraum-Imperium auf. Sechs Fraktionen, Spezialeinheiten, Technologien, unterschiedliche Siegbedingungen und nicht zuletzt gigantische Schiffe halten jede Partie spannend und fordernd.

Door Kickers

Door Kickers ist ein pfiffiges Echtzeit-Strate­giespiel, in dem ihr aus der Topdown-Perspek­tive eine vierköpfige SWAT-Einheit steuert. Besonderheiten von Door Kickers sind non-li­neare Levels, Mission- & Kampagnen-Genera­tor und ein Editor. Door Kickers fordert mit seinem Spieldesign eure grauen Zellen, unge­duldige Naturen, die nur Türen eintreten wol­len, werden hier nicht glücklich.

Noch mehr Highlights im neuen Heft

Report: Datenschutz in Spielen

Spieler produzieren im Laufe ihres interaktiven Daseins viele, viele Daten. Datenschutz sollte absolute Priorität haben, wenn man sich online einloggt. Doch dafür interessieren sich scheinbar nur wenige Spieler und noch weniger Unternehmen. Also gehen Hersteller munter auf Daten-Sammeljagd - doch ein neues EU-Gesetz könnte der Goldgräberstimmung ein Ende setzen.

Test: The Evil Within 2

Die Reise in düstere Gedankenwel­ten versucht den Spagat zwischen offener Spielwelt und linearer Erzählung. The Evil Within 2 ist dank ei­ner perfekten Portierung auch auf dem PC eines der menschlichsten Horrorspiele der letzten Zeit.

Preview: Star Citizen

Auf der CitizenCon 2017 zeigte Ent­wickler Cloud Imperium Games die Fortschritte an Star Citizen. Wir wa­ren vor Ort und haben jede Menge Neuigkeiten erfahren.