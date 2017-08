Die Simpsons - Sender feuert Komponisten nach über 560 Folgen

Die erfolgreiche Trickserie Die Simpsons von Matt Groening blickt auf fast 30 Jahre Erfolgsgeschichte zurück. Doch nun gibt es eine gravierende Änderung: Zum Start der neuen 29. Staffel (1. Oktober) trennt sich der US-Sender Fox nun überraschend von dem langjährigen Komponisten der Serie, Alf Clausen.

Der mehrfach ausgezeichnete 70jährige Alf Clausen hat schon die Musik zur TV-Serie Alf (1986-1990) komponiert und gehört seit den ersten Folgen an zur Serie Die Simpsons, gemeinsam mit Richard Gibbs.

Thank you for all of the support...unfortunately, the news is true... https://t.co/jBQH0b40cz