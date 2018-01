Das Animationsstudio Pixar holt in diesem Jahr seine beliebte Superheldenfamilie Die Unglaublichen nach rund 14 Jahren Abwesenheit endlich zurück auf die große Leinwand. Nun stellt das Studio die vielen Charaktere aus dem Film Die Unglaublichen 2 im einzelnen vor.

Wir haben für euch zusammengefasst, welcher Charakter dabei auf keinen Fall fehlen darf, wer zu den Neuzugängen gehört und welcher bekannte Schauspieler/Star im Originalfilm der jeweiligen Figur seine Stimme leihen wird.

Pixars Die Unglaublichen 2 ist für den 27. September 2018 in den deutschen Kinos angekündigt. In den US-Kinos geht der Animationsspaß bereits einige Monate früher an den Start: 15. Juni 2018.

Elastigirl, Mr. Incredible und Baby Jack-Jack

Die beliebte Superhelden-Familie mit Helen Parr aka Elastigirl, Bob Parr aka Mr. Incredible und ihren Kindern, die 14-Jährige Violet Parr, der 10-Jährige Flash (Dash) Parr und Baby Jack-Jack Parr ist zurück. Während Elastigirl ihre Superheldenkräfte gegen Bösewichte und Verbrecher einsetzt, passt Mr. Incredible unterdessen zuhause auf die Kinder auf. Besonders Baby Jack-Jack sorgt für jede Menge Chaos, denn er entdeckt gerade erst seine neuen Superheldenkräfte - und die haben es in sich.

Im Originalfilm übernehmen erneut Craig T. Nelson (Poltergeist) und Holly Hunter (Batman v Superman: Dawn of Justice) die Stimmen von Mr. Incredible und Elastigirl. Die Kinder werden von Sarah Vowell als Violet und Huckleberry Milner vertont.

Edna Mode

Fans des ersten Films dürfen sich auf ein Wiedersehen mit der Modediva freuen, die für die Entwürfe der Superheldenkostüme und deren technische Ausstattung verantwortlich ist. Brad Bird als Regisseur des Films hat es sich nehmen lassen, erneut seine Stimme der beliebten Figur zu leihen.

Lucius Best aka Frozone

Auch Samuel L. Jackson ist zurück und leiht erneut dem Superhelden Frozone, Bobs besten Freund, seine tiefe Stimme. Wie der Name schon verrät ist er der coolste Superheld der Welt und kann mit seinen besonderen Fähigkeiten Luftfeuchtigkeit zu Eis gefrieren.

Voyd

Voyd (gesprochen von Sophia Bush) gehört zu den Neuzugängen. Sie ist eine noch junge und übereifrige Superheldin, die in Elastigirl ihr großes Idol sieht und ihr nacheifert. Zu ihren besonderen Fähigkeiten gehört es, Dinge um sie herum zu manipulieren und mit Hilfe von geschaffenen Lücken (voids) einfach verschwinden zu lassen, sie auftauchen zu lassen oder ins Weltall zu schicken.

Evelyn Deavor

Evelyn Deavor (gesprochen von Catherine Keener) ist die Chefin eines Telekommunikationsunternehmens, mit dem sie versucht, die öffentliche Meinung über Superhelden positiv zu beeinflussen. Sie liebt es zu basteln und ist gibt kaum ein Problem, das sie nicht gelöst bekommt.

Winston Deavor

Winston Deavor (mit der Stimme von Bob Odenkirk) gehört ebenso zu den Neuzugängen und leitet gemeinsam mit seiner Schwester Evelyn Deavor ein Telekommunikationsunternehmen. Er ist super reich und geht in seinen Abenteuern auf. Dazu gehört es auch, Superhelden zu finden und sie zurückzubringen, um damit die Meinung über deren Existenz positiv zu ändern.

The Ambassador

The Ambassador (gesprochen von Isabella Rossellini) ist eine Diplomatin, die sich für die Legalisierung von Superhelden einsetzt und sie vorantreibt.

Rick Dicker

Rick Dicker (Stimme von Jonathan Banks) ist der Leiter des Programms, dass für die Geheimhaltung der Superhelden und ihre wahre Identität sorgt. Die Unglaublichen gehören zu diesem Programm, ebenso wie Lucius Best aka Frozone und die neue Superheldin Voyd. Rick Dicker nimmt seine Aufgabe sehr ernst. Wenn jedoch eines Tages das Programm geschlossen wird, kann er der Parr Familie nicht mehr helfen und sie sind auf sich alleine gestellt.

Bösewicht: The Underminer

Als Bösewicht tritt erneut The Underminer auf den Plan, gesprochen von John Ratzenberger. Der Schurke verschwand am Ende des ersten Films, nur um im Videospiel Die Unglaublichen: Der Angriff des Tunnelgräbers zum Animationsspaß erneut sein Unwesen zu treiben.

