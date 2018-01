Dino Crisis - Capcom erwägt bei ausreichender Nachfrage ein Sequel

Um die Dino-Horrorserie Dino Crisis ist es seit knapp 14 Jahren ruhig. Nach den beiden grandiosen ersten Teilen, die 1999 und 2000 für die erste PlayStation sowie 2000 und 2003 für den PC erschienen, war die unrühmliche Weltraumepisode Dino Crisis 3 im Jahr 2003 für die Xbox das bisher letzte Lebenszeichen der Serie.

Im Fahrwasser des Mega-Erfolgs des Kinofilms Jurassic World (2015) und des im Juni 2018 erscheinenden Jurassic World 2, könnte Entwickler Capcom seine Schocker-Reiher wiederbeleben. Dass die Japaner diese Option ernsthaft erwägen, macht ein Dialog auf Twitter deutlich. Dort fragte der User »Jawmuncher«, ob irgendwann ein neues Dino Crisis erscheinen könnte. Capcom antwortete kurz und knapp: "Falls es viele Leute wünschen".

If a lot of people wish?

Das ist natürlich alles andere als eine definitive Bestätigung, doch die grundsätzliche Bereitschaft seitens Capcom, die Serie fortzusetzen, scheint zu existieren. Ausgehend von Capcoms aktueller Veröffentlichungspolitik, die stark auf HD-Remasters setzt, spekuliert die Webseite Gamerant zunächst auf HD-Versionen der ersten Teile. Das würde auch insofern Sinn machen, als dass auf diese Weise, nach der langen Flaute, viele Menschen neu oder zum ersten Mal an die Serie herangeführt werden können.

Da Teil 3 qualitativ deutlich unter Dino Crisis 1 und 2 anzusiedeln ist, darf vor diesem Hintergrund am ehesten mit Remasters zu den ersten beiden Dino-Schockern gerechnet werden. Freunde der Serie sollten ihren Enthusiasmus jedoch zügeln, denn eine offizielle Ankündigung hat Capcom (noch) nicht vorgenommen. Der kleine Appetithappen darf aber durchaus vorsichtig als Hinweis auf baldige neue Lebenszeichen aus dem japanischen Saurier-Labor gewertet werden.

Was den ersten Teil so gut gemacht hat, lest ihr übrigens in der Retro Hall of Fame der Kollegen von der GamePro, in ihrem Special zu Dino Crisis.

