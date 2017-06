Wer seit Dishonored 2 nach neuen Schleichherausforderungen lechzt, kann sich freuen: Bethesda hat auf der E3 2017 die erste Erweiterung für das Spiel angekündigt: Und die ist nicht mal ein klassischer DLC, sondern ein Stand-Alone-Addon und trägt den Titel »Tod des Outsiders«. Das Kapitel dreht sich um Billie Lurk, die wir schon im aus dem Dishonored-DLC The Knife of Dunwall kennen.

Dishonored: Death of the Outsider erscheint am 15. September 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One. Dishonored 2 erschien am 11. November 2016 für PC, PS4 und Xbox One und konnte uns trotz technischer Schwächen im Test überzeugen. Wer sich selbst ein Bild machen möchte, kann auf Steam seit kurzem eine Demo ausprobieren.

