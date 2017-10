Das RTS Divided We Fall im Weltkriegs-Setting ist nicht mehr im Early-Access, sondern vor kurzem offiziell auf Steam erschienen. Der Entwickler KAVA Game Studios feiert das mit einer kostenlosen Anspielwoche bis zum 5. Oktober 2017. Wer danach das Strategiespiel kaufen möchte, bekommt es für einen Rabatt von 25 Prozent.

Strategie im kleinen Format

Der Fokus in Divided We Fall liegt auf überschaubaren Echtzeit-Kämpfen, Teamwork und das Management von kleinen Infanterie-Einheiten. Die Partien können entweder in schnellen 1vs1-Gefechten oder größeren Matches mit bis zu 15 Spielern und 120 Soldaten gleichzeitig gespielt werden. Auf der Steam-Seite steht über die taktischen Möglichkeiten folgendes:

Zur Erringung des Sieges musst du die Umgebung bewusst und effektiv einsetzen, um deine Truppen zu schützen, tödliche Zonen für den Gegner zu erschaffen und letztendlich seine Verteidigung zu durchbrechen. Der Erfolg hängt ab von den in der Planungsphase geschaffenen Taktiken, der Effizienz des Teamworks, aber auch deiner individuellen Leistung bei der Umsetzung des Plans.

In den nächsten Monaten möchte der Entwickler weitere Nationen, Waffen, zerstörbare Umgebungen, ein Moral-System und DLC-Charaktere veröffentlichen.

Der Vorgänger

Divided We Fall ist eine Neuauflage von Call of Combat aus dem Jahr 2002. Der Student Florian Käding entwickelte den Geheimtipp, der damals rund 100.000 registrierte Nutzer hatte. Käding gründete 2013 das Studio Kava und arbeitete seitdem an einer Neuinterpretation seines eigenen Spiels. Im Februar 2015 scheiterte eine Kickstarter-Kampagne. Die Entwickler setzten ihre Arbeiten am Spiel trotzdem fort und veröffentlichten im September 2016 die Early Access-Version.

Divided We Fall - Screenshots ansehen