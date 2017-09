Divinity: Original Sin 2 beweist erneut, dass Rollenspiele mit Oldschool-Charme eine extrem lukrative Angelegenheit sind. Mit 75.000 gleichzeitig aktiven Spielern legt das belgische Projekt einen sehr guten Start bei Steam hin - und stellt einen Studio-Rekord für Entwickler Larian auf.

Am Wochenende knackte es damit Platz 4 der Steam-Charts und wurde in puncto »Current Player Count« nur noch von der heiligen Trinität PUBG, CS: GO und Dota 2 geschlagen. Sogar Team Fortress 2, Ark und GTA 5 mussten sich zeitweise beugen. Klar, dabei handelt es sich natürlich um eine Release-Spitze - mittlerweile steht Divinity schon »nur noch« bei 28.000 Spielern (und hält sich damit immer noch auf Platz 7 der Charts).

Auch in den Verkaufszahlen zeigt sich der Erfolg von Divinity: So hat das Rollenspiel zuletzt nicht nur kurzzeitig Playerunknown's Battlegrounds als Steam-Bestseller überholt, sondern ist auch in den Top 10 der meistverkauften Steam-Spiele der vergangenen Woche auf Platz zwei geklettert.

Auf jeden Fall haben die Entwickler von Larian Grund zur Freude. Selbst Pillars of Eternity konnte im Oldschool-CRPG-Segment nicht so einen Erfolg verbuchen: Mit 42.000 gleichzeitig aktiven Spielern erreichte es in seinem besten Moment etwas mehr als die Hälfte der Divinity-2-Zahlen.

