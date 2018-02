Manchen Menschen reicht es offenbar nicht, dass Divinity: Original Sin 2 seit Release unsere Rollenspiel-Charts dominiert und The Witcher 3 vom Thron geschubst hat. Warum soll man schließlich bei einem einzigen Genre haltmachen, wenn Mods das Fantasy-Epos auch kurzerhand in ein Echtzeit-Strategiespiel verwandeln können?

Gut, »kurzerhand« ist beim Mod-Projekt Divinity: Into The Abyss wahrscheinlich übertrieben. Die Mod befindet sich noch im frühesten Pre-Alpha-Status. Lediglich einige Grundmechaniken hat die Modding-Truppe namens »Abyss Team« bisher aus dem Boden gestampft und der Weg zum Ziel scheint noch sehr weit.

Das größte Meisterwerk 2017: Divinity: Original Sin 2 im GameStar-Test

Kein Wunder, denn die Gruppe möchte ein riesiges Projekt verwirklichen, das Divinity: Original Sin 2 um eine neue Strategiespiel-Kampagne ergänzt. Hier die Eckdaten:

Eine neue, 70 Quadratkilometer große Welt

Eine komplett funktionsfähige RTS-Spielmechanik

Häuserbau- und Handwerksysteme

Spieler können ihre eigene Fraktion verwalten

Einzigartige Begleiter

Riesige Schlachten

Fahrzeuge

Eine umfangreiche Story mit Hunderten von Nebenaufträgen

Ein Familiensystem

Haustiere

Entscheidungen mit wichtigen Konsequenzen

Eine der Mechaniken, die man bereits halbwegs funktionierend auf den Weg gebracht hat, ist der Häuserbau:

Divinity: Into The Abyss hat noch kein Release-Datum, eine erste Alpha soll allerdings laut Mod-Beschreibung bald erscheinen. Weitere Infos zum Projekt findet ihr auf der Produktseite zu Into The Abyss auf Moddb.

Noch mehr Interesse an Mods?: 15 nützliche Mods für Divinity: Original Sin 2