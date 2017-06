DmC & Dragon's Dogma - Director entschuldigt sich für E3-Abwesenheit

Bei der diesjährigen E3 in Los Angeles gab es viel zu sehen. Das neue Spiel von Game-Director Hideaki Itsuno gehörte jedoch nicht dazu.

Dafür hat sich der Japaner jetzt via Twitter offiziell entschuldigt. Demnach schreite die Entwicklung seines aktuellen Projekts derzeit gut voran. Für eine Ankündigung kam die E3 2017 aber wohl noch etwas zu früh.

Sorry to not announce anything at E3.

Please wait as my project is progressing smoothly.



E3????????????????????????????????????