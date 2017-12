Mit einem großen Weihnachtsspecial gab Peter Capaldi als 12. Timelord aus der britischen Erfolgsserie Doctor Who seine Abschiedsvorstellung. Gleichzeitig bekamen die Fans erstmals seine Nachfolgerin Jodie Whittaker als 13. Doctor der kommenden elften Staffel der britischen Science-Fiction-Serie Doctor Who zu Gesicht.

Seht hier einen Ausschnitt, der die Regeneration von Peter Capaldis Doctor in den neuen 13. Doctor (Jodie Whittaker) zeigt.

Achtung Spoiler-Alarm! Wer das Special noch nicht gesehen haben sollte, der schaut sich das Video lieber nicht an. In Deutschland zeigt der Pay-TV-Sender Fox das Weihnachtsspecial "Twice Upon a Time" erst am 10. Januar um 22:50 Uhr als deutsche Erstausstrahlung, im Anschluss an die 10. Staffel.