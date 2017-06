Doctor Who - Staffel 11: Neuer Doctor und weitere wichtige Änderungen?

Nächstes Jahr kündigt sich mit der neuen Staffel der langjährigen britischen Serie Doctor Who auch zahlreiche Änderungen an: Ein neuer Doctor und ein neuer Showrunner der Serie. Jetzt scheint es auch Änderungen bei der Story-Erzählung zu geben.

Neuer Showrunner führt Cliffhanger ein

Chris Chibnall als künftiger Autor und Showrunner der Serie sprach im Interview mit Royal Television Society über seine Pläne für die Zukunft der Serie. Demnach möchte er sein Erfolgsrezept mit der Serie Broadchurch auch auf die Science-Fiction-Serie anwenden und damit mit einer langjährigen Tradition brechen.

So müssen sich Fans künftig auf eine Single-Storyline einlassen, die sämtliche Episoden der neuen Staffel miteinander verbinden wird. Damit nimmt der neue Showrunner Abschied von den einzelnen in sich abgeschlossenen Folgen. Gleichzeitig wächst die Spannung bei den Zuschauern, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Beim Serienhit Broadchurch über einen Mord an einen kleinen Jungen begeisterte er damit ein Millionen-Publikum.

Neuer Doctor schon gefunden?

Weitere Details dazu wollte er aber noch nicht verraten, schließlich ist bisher noch kein Nachfolger für Peter Capaldi als Doctor bekannt. Wenn man diversen Gerüchten Glauben schenken mag, hat anscheinend der britische Sender BBC bereits einen möglichen Kandidaten gefunden. Noch ist es ein gut gehütetes Geheimnis, wer es sein wird.

Peter Capaldis Abschied als Doctor

Der aktuelle Doctor, seit dem Jahr 2014 von dem Schauspieler Peter Capaldi dargestellt, wird im kommenden Weihnachtsspecial zur aktuellen zehnten Staffel ein letztes Mal in die TARDIS steigen. Sicherlich wird dabei auch gleich der neue Doctor als sein Nachfolger vorgestellt, ähnlich wie bei den früheren Doctor-Wechseln.