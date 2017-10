Doctor Who - Staffel 11: Neuer Doctor bringt neue TARDIS mit

Die langjährige Science-Fiction-Serie Doctor Who steht vor einem Umbruch. Nicht nur ein neuer Doctor kündigt sich für die kommende 11. Staffel an, auch hinter den Kulissen tut sich einiges. Der bisherige Showrunner Steven Moffat wird von Chris Chibnall abgelöst und der kündigt schon jetzt einige Änderungen an.

TARDIS erhält eine Auffrischung

Neben einem ersten weiblichen Doctor, dargestellt von Jodie Whittaker, erhält der neue Showrunner laut dem Mirror vom Sender BBC den Auftrag, das Design der TARDIS zu überarbeiten, der als Police Box getarnte Kontrollraum des Zeitreisenden.

Staffel 11: Neuer Begleiter und weniger Episoden

Darüber hinaus wird auch die Anzahl und Laufzeit der Episoden der neuen Staffel angepasst. Statt wie sonst üblich 12 bis 13 Episoden wird es künftig nur 10 Episoden pro Staffel geben. Dafür wird die Laufzeit der einzelnen Folgen auf eine volle Stunde verlängert, statt wie bisher 45 Minuten.

Inzwischen steht wohl auch fest, wer der neue Sidekick des Doctors wird: Der 57-Jährige Schauspieler und Gameshow Host Bradley Walsh (Law & Order: UK) wird als neuer Begleiter des Doctors bestätigt.

Weihnachtsspezial mit Peter Capaldi

Die neue elfte Staffel der BBC-Serie Doctor Who geht im Laufe des nächsten Jahres an den Start. Zunächst dürfen sich Fans auf ein Wiedersehen mit Peter Capaldi als derzeitiger Doctor im Weihnachtsspezial sehen, der Ende des Jahres auch in den Kinos gezeigt wird. An seiner Seite gibt es für Fans ein Wiedersehen mit David Bradley als ersten Doctor des Serienhits.