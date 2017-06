Don't Starve, Mark of the Ninja und Invisible, Inc. - Klei-Spiele im GOG Summer Sale

Gerade kleinere Spiele gehen bei großen Aktionen wie dem Summer Sale von GOG unter all den reduzierten AAA-Titeln gerne mal unter, obwohl sie definitiv für mehr Spieler einen Blick wert wären. Darum möchten wir Ihnen heute mal die Spiele von Klei Entertainment ans Herz legen, allen voran ist das Survival-Abenteuer Don't Starve.

Das Spiel in bester Tim-Burton-Optik konnte in unserem Test eine 82er Wertung einheimsen und ist ein herrlich schräger Survival-Ausflug in den Wahnsinn. Die stimmige Spielwelt zeichnet das Spiel dabei genauso aus wie die zahlreichen Erkundungs- und Überlebensmöglichkeiten, fiese Bossmonster mit eingeschlossen!

Bis zum 20. Juni gibt's das Spiel selbst sowie das erste Addon Reign of Giants um 75 Prozent reduziert, Überlebensspezialisten mit einem Hang zum Dramatisch-Schrägen sollten sich das Angebot nicht entgehen lassen!

Don't Starve für 3,39€ im GOG Summer Sale



GameStar im Summer Sale bei GOG

Vom 6. Bis 20. Juni läuft bei GOG der Summer Sale - und wir sind mit einem eigenen GameStar-Bundle dabei! Darin stecken Redaktionslieblinge und Wertungskönige, mit denen jeder Spieler etwas anfangen kann.

Weitere Klei-Spiele im Summer Sale