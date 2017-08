Nach dem großen Erfolg von Life is Strange bleibt Dontnod bei seinen Leisten. Wie das Magazin MCV berichtet, sind der Publisher Bandai Namco und die französischen Entwickler eine Partnerschaft eingegangen. Ergebnis ist eine neue IP, die sich an ihrem früheren Episoden-Spiel orientiert.

Das bedeutet: ein Fokus auf die Narrative, Charaktere und Emotionen. Das noch unbenannte Spiel soll in einer fiktiven US-Stadt spielen, bisher existiert nur ein Artwork des vermutlichen Haupthandlungsortes. Bis wir mehr über das Spiel wissen, wie sein Release-Datum oder auf welchen Plattformen das Spiel erscheint, wird es wahrscheinlich noch ein Weilchen dauern. Namco möchte erst 2018 so richtig mit der Sprache rausrücken.

Dontnod begann mit der Entwicklung des Spiels im Jahr 2016. Wer jetzt fürchtet, dass darunter Life is Strange 2 leidet, der sei beruhigt. Ein separates Team innerhalb von Dontnod ist verantwortlich für die Entwicklung. Bandai Namcos Europa-Marketing-Chef, Hervé Hoerdt, zur Zusammenarbeit:

"Mit einem Studio wie Dontnod kann man natürlich eine Tripple-A-Qualität erwarten. Ihr könnt eine sehr emotionale Erfahrung erwarten und das ist es auch, was wir erreichen wollen, in Form von Nachforschungen und einem tiefen Blick in die Psychologie der Charaktere."