Dota 2: The International 2018 - Größte E-Sport-Meisterschaft der Welt nicht mehr in Seattle

Die Meisterschaft in Valves MOBA Dota 2 findet in diesem Jahr ungewöhnlicherweise nicht in Seattle statt. Stattdessen wandert das sogenannte The International 2018 (TI8) in die nächstgelegene Metropole nördlich der US-Grenze. Der Austragungsort ist das kanadische Vancouver. Genauer wird in der Rogers Arena gespielt, Heimat des NHL-Teams Vancouver Canucks.

Das The International fand erstmals im Jahr 2011 in Köln im Rahmen der Gamescom statt, danach wurde das Meisterschaftsturnier stets in Valves Heimatstadt Seattle ausgetragen. Warum es dieses Mal erstmals nach Kanada geht, wurde nicht mitgeteilt.

Das TI gilt dank Jahr um Jahr größer werdenden Rekordpreisgelder als eines der wichtigsten E-Sport-Events der Welt, 2017 wurden 24.667.730 Dollar ausgezahlt. Sieger war im vergangenen Jahr Team Liquid, angeführt vom deutschen Teamkapitän Kuroky. Der Sieg katapulierte ihn direkt auf Platz 1 der finanziell erfolgreichsten E-Sportler aller Zeiten (nach Preisgeldern).

Kartenvorverkauf bald, Turnier Ende im August

Das International 2018 wird nach der Gruppenphase vom 20. bis 25. August in Vancouver stattfinden. Tickets werden in zwei Wellen am 23. März um 18 Uhr und 24. März 06 Uhr Mitteleuropäischer Zeit und in zwei Paketen verkauft. Einmal für den Eintritt vom 20. bis 23. August (125 kanadische Dollar, etwa 78 Euro) und einmal für den 24. und 25. August (250 kanadische Dollar, etwa 156 Euro).

