Dota 2 - Neues Update soll den Einstieg erleichtern

Probleme und unnötige Hürden erschweren neuen Spielern häufig den Einstieg in Dota 2. Dieser Meinung ist man jedenfalls bei Valve - und steuert nun entsprechend gegen. Wie die Entwickler in einem neuen Blog-Eintrag auf der offiziellen Website zum Spiel angekündigt haben, gibt es ab sofort zwei neue Funktionen, die Neulingen den Spieleinstieg so angenehm wie möglich machen sollen.

Zum Einen wird für neue Spieler während der ersten 25 Partien die Auswahl auf eine von Valve vorselektierte Gruppe von 20 Helden beschränkt. Diese Einführungsgruppe soll aus Helden bestehen, mit denen neue Spieler das Spiel am besten kennenlernen können.

Neulinge werden mit Veteranen gematcht

Die zweite Neuerungen bringt Änderungen am Matchmaking mit sich: Neulinge erhalten für ihre Partien jetzt primär solche Spieler aus dem Matchmaking-Pool zugewiesen, die in der Vergangenheit ein konsequent gutes Verhalten an den Tag gelegt haben.

"Gerade für Neueinsteiger ist es wichtig, gute soziale Erfahrungen zu machen, während sie versuchen, das Spiel zu begreifen. Die Spielsuche wird ab jetzt sicherstellen, neuen Spielern gleich gute Verbündete und Gegner zu finden, die außerdem auch durch gutes Verhalten aufgefallen sind."

Abzuwarten bleibt, wie groß die Auswirkungen auf das Matchmaking tatsächlich sind und wie fair spielende Veteranen auf lange Sicht damit klarkommen, vermehrt Neueinsteiger in ihren Matches zu haben.

Zu guter Letzt wird es übrigens beim näher rückenden Turnier »The International« einen Stream speziell für Neuanfänger und Neulinge geben.

