Dragon Age 4 - BioWare erklärt, was mit »Live-Elementen« gemeint ist

Vor einigen Tagen sprach BioWare mit Kotaku über das nächste Dragon Age. Die Rede war davon, dass mehr »Live-Elemente« im Spiel enthalten sein sollen. Bei vielen Leuten weckte das Assoziationen zu Lootboxen und »Games as a Service«, was in der jüngsten Vergangenheit von Spielern sehr negativ aufgenommen wurde.

Auf Twitter äußerte sich nun Casey Hudson von BioWare zu dieser Phrase. Er erklärte, dass damit lediglich die Fortsetzung der Story nach dem Hauptspiel gemeint ist. Dies lässt darauf schließen, dass womöglich DLC-Inhalte für Dragon Age erscheinen werden. Hudson betonte noch einmal, dass die Story und die Charaktere im Fokus stehen werden.

Reading lots of feedback regarding Dragon Age, and I think you’ll be relieved to see what the team is working on. Story & character focused.



Too early to talk details, but when we talk about “live” it just means designing a game for continued storytelling after the main story.