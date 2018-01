Dragon Age 4 - Rollenspiel-Nachfolger ist bei Bioware in Arbeit

Das nächste Dragon Age wird gerne als offenes Geheimnis bezeichnet. In der Vergangenheit haben sich immer wieder Bioware-Mitarbeiter gemeldet und über ihre Arbeit an der Rollenspiel-Fortsetzung gesprochen.

Jetzt hat sich Mark Darrah, Executive Producer bei Bioware, ebenfalls noch einmal in die Diskussion eingeschaltet. Auf Twitter verriet er, dass er momentan sowohl an einem neuen Dragon Age als auch an Anthem als Produzent beteiligt ist, und an beiden Franchises hart gearbeitet wird.

Halfway through my trip to Barcelona!

I’m here showing Anthem internally to EA. I am EP of BOTH DA and Anthem working with @Bio_Warner as Game Director

Anthem’s up next but there are people hard at work on both franchises and I look forward to sharing more in the future