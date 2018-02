Dragon Ball FighterZ - Alternative Kostüme dank Mods

Modder haben sich bei Dragon Ball FighterZ nicht damit zufrieden gegeben, nur ein Kostüm für jeden Charakter zu haben. Deshalb haben sie sich rangesetzt und einfach neue hinzugefügt. Die ersetzen dann die Standardcharaktere.

Alternative Kostüme

Die normale Form von Gotenks, Android 18 in einem Pullover, Son Goku als Super Saiyajin 3 und Freezer in seiner Full-Power-Form. Zugegeben: Neu sind diese Kostüme nicht. Jedes taucht bereits in den Zwischensequenzen von Dragon Ball FighterZ auf. Dank Mods kann man die Charaktere jetzt aber auch mit diesen Outfits spielen. Nach wie vor gibt es auch verschiedene Farben für die neuen Klamottenl.

Die vier genannten Skins stammen von Youtuber Mizumi, der sie auf seinem Kanal mit einem Video vorstellt. Auf Gamebanana haben er selbst und andere Modder zudem noch weitere Skins hochgeladen.

Die Nutzung der Mods geschieht auf eigene Gefahr. Immerhin verändern sie die Spieldateien. Viele Anti-Cheatprogramme könnten damit ein Problem haben. Letzten Endes handelt es sich aber nur um kosmetische Änderungen, die das Gameplay in keinster Weise beeinflussen. Die Änderungen wird man auch nur auf dem eigenem PC betrachten können. Onlinegegner werden einen weiterhin nur mit den Standardmodellen sehen.

