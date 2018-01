Dragon Ball FighterZ - Beliebter als Street Fighter und Tekken auf Steam

Dass Dragon Ball FighterZ ein gutes Spiel ist, stellten wir bereits in unserem Test fest. Dass der Titel, zumindest auf Steam, sogar Street Fighter V und Tekken 7 schlägt, damit haben wohl die wenigsten gerechnet.

SteamCharts zufolge spielten etwas mehr als 44.000 Personen das Dragon-Ball-Prügelspiel direkt nach Release gleichzeitig. Das sind drei Mal so viele Spieler, wie die Steam-Version von Street Fighter V zu seinen Bestzeiten hatte: Der neueste Teil der klassischen Prügelspielserie hatte kurz nach Release 13.800 Spieler. Auch Tekken 7 kann dem neuen Anime-Prügler nicht das Wasser reichen: Dessen Höhepunkt waren etwas mehr als 18.700 Spieler.

Damit sieht die Platzierung der meist gespielten Prügelspiele auf Steam mittlerweile folgendermaßen aus:

