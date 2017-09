Dreadnought - PC-Update bringt deutsche Lokalisierung

Der unabhängige Entwickler Yager (Spec Ops: The Line) aus Berlin veröffentlicht heute eine vollständig lokalisierte, deutsche Version des klassenbasierten Raumschiff-Actionspiels Dreadnought für den PC.

Das Spiel befindet sich aktuell auf PC und PlayStation 4 in der Open Beta und wird parallel zum Launch des deutschen Sprachpakets auch spielerisch und inhaltlich erweitert.

Neben den neu integrierten Sprachdateien und Ingame-Texten nutzen die Publisher Grey Box & Six Foot und Entwickler Yager die Gelegenheit, um das Spiel auf die Version 1.9.0 zu patchen. Mit Amirani hält eine neue Karte Einzug in das Spiel.

Der Hintergrund der neuen Amirani-Map : Amirani ist der Name des Supervulkans auf dem Jupitermond Io, der für den größten aktiven Lavafluss im Sonnensystem verantwortlich ist. In dieser spektakulären Umgebung dominieren Lava und Rauch das Geschehen – und die Forschungskolonie »Jacawitz«, die die dortigen Relikte der Transhuman erforschen sollte und bis zum letzten Ausbruch des Vulkans 27 Jahre lang versteckt unter der Oberfläche lag.

In einer Pressemitteilung verdeutlicht Timo Ullmann, Mitbegründer und Geschäftsführer bei Yager, wie zufrieden das Studio von der Lokalisierung ist:

"Es fühlt sich fantastisch an, Dreadnought erstmals in unserer Muttersprache zu erleben. Wir haben uns beim Casting, der Umsetzung und der Integration der deutschen Version bewusst Zeit genommen. Und hoffen nun, dass unsere deutschsprachigen Fans mit ihrer Sprachfassung genauso zufrieden sind, wie alle hier in unserem Studio."